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В Киеве стартовали "Игры непокоренных" (фоторепортаж)

  22 апреля 2017, 16:30
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22 и 23 апреля в Киеве проходят Национальные спортивные соревнования "Игры непокоренных". На соревнованиях отберут участников сборной "Team Ukraine", которые осенью будут представлять Украину на Invictus Games в Торонто — международных соревнованиях для военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга. Участие в "Играх Непокоренных" примут 114 кандидатов всеукраинского отбора.

    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA
    • Ігри нескорених 2017, Київ / Фото Віталій Головін Delo.UA

По материалам: "Дело"
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Теги: спорт, ато, минобороны, киев

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спорт, ато, минобороны, киев
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