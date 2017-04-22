В Киеве стартовали "Игры непокоренных" (фоторепортаж)

Наталья Кадя
партнер юридической компании Marchenko Danevych, коуч Международного Эриксоновского Университета
Почему такие профессии, как секретарь, административный ассистент, секретарь приемной, офис-менеджер, воспринимаются в Украине как не самые значимые в
Даг Дайер
консультант и управляющий директор Innovecs U.S.
Для того, чтобы создать игру, зарабатывающую десятки миллионов долларов, достаточно $40 тыс., а женщины-игроки азартнее мужчин, утверждает Даг
Михаил Завылов
HR-директор GlobalLogic в Украине
"Гуманитарные науки — прошлый век! Программисту достаточно уметь писать код". Это, конечно же, неправда: в экономике будущего в
Ирина Рубис
генеральный директор Ekonomika+
Ирина Рубис, гендиректор Ekonomika+, о том, почему вам ни в коем случае нельзя пропустить пятый юбилейный HR Wisdom
Александр Никитенков
Руководитель направления тендерного сопровождения юридической компании "Правое Дело"
Юристы рассказали Delo.UA, как подавать свое тендерное предложение в ProZorro так, чтобы заказчик не смог придраться