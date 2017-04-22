В Киеве стартовали "Игры непокоренных" (фоторепортаж)

22 апреля 2017, 16:30

22 и 23 апреля в Киеве проходят Национальные спортивные соревнования "Игры непокоренных". На соревнованиях отберут участников сборной "Team Ukraine", которые осенью будут представлять Украину на Invictus Games в Торонто — международных соревнованиях для военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга. Участие в "Играх Непокоренных" примут 114 кандидатов всеукраинского отбора.