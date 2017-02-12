В Киеве столкнулись два грузовых поезда

12 февраля 2017, 10:20
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В состав вагонов из цистерн, который стоял в железнодорожном отстойнике, задом въехал зерновой состав, который двигался со стороны Вишневого

В Киеве столкнулись два грузовых поезда | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В Соломенском районе города Киева на железных путях близ Поста-Волынского столкнулись два грузовых железнодорожных поезда.

В состав вагонов из цистерн, который стоял в железнодорожном отстойнике, задом въехал зерновой состав, который двигался со стороны Вишневого, сообщает Эспрессо. Как отмечается, в результате получили различной степени повреждения 6 зерновых вагонов и 1 цистерна. Два грузовых железнодорожных состава были пустыми.

К счастью пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать то, что состав с цистернами стоял очень близко к стрелочным переводам. На месте работают работники железной дороги, МЧС и СОГ. Чтобы облегчить работу спасателям, были отключены от обоих поездов поврежденные вагоны и локомотивами оттянуты поезда в разные стороны.

По материалам: УНИАН
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Теги: железная дорога

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В Киеве столкнулись два грузовых поезда | Происшествия | Дело
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