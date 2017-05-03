В Киеве устанавливают подземные мусорные контейнеры

По сообщению пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в центральной части города сейчас ведется установка 50 таких контейнеров, до конца года их количество должно увеличиться до 300 единиц, а в следующем году — до 1 тысячи.

"Такие баки функционируют в странах Европы — мы не изобрели ничего нового. Эти контейнеры современны, вместительны, выглядят опрятно, ведь в киевских дворах часто стоят грязные контейнеры, полные мусора, они занимают много места, а жители жалуются на неприятный запах. Один новый подземный контейнер имеет объем в 5 кубических метров и заменяет 5 обычных открытых контейнеров", — отметил В.Кличко.

Мэр добавил, что такие контейнеры оборудованы информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру о заполнении бака. Также контейнеры оборудованы системой пожаротушения. "Эти контейнеры — отечественного производства, и уверен, что о них будут хорошие отзывы у жителей города, ведь в эксплуатации они себя зарекомендовали очень хорошо", — подчеркнул он.

Также, по словам городского головы, в городских зонах отдыха установлены новые мусорники. "Уже установлено 200 таких мусорников, еще 300 установим в ближайшее время. Они вместительны и имеют современный вид. Те, что установим в городской парке, будут иметь деревянную отделку", — рассказал В.Кличко.