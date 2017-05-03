В Киеве устанавливают подземные мусорные контейнеры

03 мая 2017, 15:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Киеве начали устанавливать новый тип подземных контейнеров для твердых бытовых отходов

В Киеве устанавливают подземные мусорные контейнеры | Киев | Дело Увеличить картинку

По сообщению пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в центральной части города сейчас ведется установка 50 таких контейнеров, до конца года их количество должно увеличиться до 300 единиц, а в следующем году — до 1 тысячи.

"Такие баки функционируют в странах Европы — мы не изобрели ничего нового. Эти контейнеры современны, вместительны, выглядят опрятно, ведь в киевских дворах часто стоят грязные контейнеры, полные мусора, они занимают много места, а жители жалуются на неприятный запах. Один новый подземный контейнер имеет объем в 5 кубических метров и заменяет 5 обычных открытых контейнеров", — отметил В.Кличко.

Мэр добавил, что такие контейнеры оборудованы информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру о заполнении бака. Также контейнеры оборудованы системой пожаротушения. "Эти контейнеры — отечественного производства, и уверен, что о них будут хорошие отзывы у жителей города, ведь в эксплуатации они себя зарекомендовали очень хорошо", — подчеркнул он.

Также, по словам городского головы, в городских зонах отдыха установлены новые мусорники. "Уже установлено 200 таких мусорников, еще 300 установим в ближайшее время. Они вместительны и имеют современный вид. Те, что установим в городской парке, будут иметь деревянную отделку", — рассказал В.Кличко.

Раздел: >
Теги: мусор , виталий кличко , киев , кгга

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Киеве устанавливают подземные мусорные контейнеры | Киев | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.56
EUR EUR - - 29.03
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.86 11.73
Львовская область 22.87 11.65
Читаемые в разделе
Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" 1 Умер бывший нардеп Миримский Умер бывший нардеп Миримский Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным
Все новости
Комментируемые
1 Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" 1 2 Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр 3 Бій з тінню: як не погубити спрощену систему оподаткування 4 Украинский социолог Копатько получил российское гражданство (документ) 5 Полиция проведет учения в киевском метро в ночь на 28 апреля
Все новости
Видео
 О новых фильмах в прокате: "Ловушка", "Идеаль" и "Рок Дог"
США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
Все видео
Фото
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото)
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото)
Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой
Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.