В Киеве уже по пятому разу расчищают дороги с вечера воскресенья — "Киевавтодор"

06 февраля 2017, 12:31
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В уборке улиц и дорог Киева задействована вся имеющаяся техника и человеческие ресурсы, уверяют в "Киевавтодоре"

В Киеве уже по пятому разу расчищают дороги с вечера воскресенья — Увеличить картинку

Начиная с 20:30 5 февраля предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" непрерывно обрабатывали и очищали улично-дорожную сеть столицы от снега. Об этом утром 6 февраля сообщили в КК "Киевавтодор".

Так, с ночи на понедельник 267 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке "Киевавтодора" непрерывно работают на улицах столицы.

По состоянию на 6:00 понедельника четыре раза провели полный комплекс работ по обработке и очистке дорог от снега, а по состоянию на 8:30 такие работы выполнялись в пятый раз, ведь осадки не прекращаются, и буквально за два часа очищенные дороги снова накрывает снег.

Сегодня ночью, чтобы справиться с такой интенсивностью снега и обеспечить на утро возможность проезда по дорогам, очистка проводилась колоннами снегоуборочной техники в составе 5-9 машин. Утром большие колонны были разбиты на меньшие в составе до 3 единиц спецтехники, чтобы не мешать движению автотранспорта, сообщают в столичной корпорации.

Бригады по ручной уборке снега и тракторы со специальным оборудованием работают на тротуарах и остановках общественного транспорта.

В течение суток предприятия "Киевавтодора" использовали 1753 т соли и 1462 т песчано-соляной смеси.

Дорожники продолжают работы в усиленном режиме, в уборке улично-дорожной сети задействована вся имеющаяся техника и человеческие ресурсы.

Напомним, что с 06:00 утра в столицу был ограничен въезд крупногабаритного транспорта.

По состоянию на 12:00 уровень пробок в Киеве опустился до 5 баллов.

По материалам: "Дело"
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Теги: уборка снега , киевавтодор

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В Киеве уже по пятому разу расчищают дороги с вечера воскресенья —
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