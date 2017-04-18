В Киеве возобновили работу три центра паспортного сервиса

18 апреля 2017, 09:50
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Три столичных сервисных центра по адресам: бул.Т.Шевченко, 27; пр. М.Бажана, 1-Е; Документ-сервис Готово, пл.Л.Украинки, 1 работают в полном объеме, как по оформлению, так и выдаче заграничных паспортов и ID-карт

В Киеве возобновили работу три центра паспортного сервиса | Киев | Дело Увеличить картинку

В Киеве три центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" возобновили работу в полном объеме, остальные центры паспортного сервиса работают через подразделения Государственной миграционной службы (ГМС), сообщается на сайте ГП "Документ".

Так, согласно сообщению, три столичных сервисных центра по адресам: бул.Т.Шевченко, 27; пр. М.Бажана, 1-Е; Документ-сервис Готово, пл.Л.Украинки, 1 работают в полном объеме, как по оформлению, так и выдаче заграничных паспортов и ID-карт.

Остальные центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" работают в режиме выдачи биометрических заграничных паспортов и ID карт через подразделения миграционной службы.

"Если вы получили SMS о готовности документов, и не имеете возможности подождать с получением паспорта, вы имеете возможность получить его в территориальных подразделениях ГМС. По предварительному согласованию необходимо обратиться по телефону центра", — сказано в сообщении и отмечается, что у каждого центра свой телефон.

Как сообщалось, вечером 6 апреля в Украине были временно приостановлены оформление и выдача биометрических документов (паспорт для выезда за границу и ID-паспорт) в центрах предоставления административных услуг и "Паспортных сервисах". Подразделения миграционной службы работали в штатном режиме.

Государственная миграционная служба Украины сообщала, что такая ситуация сложилась в результате "следственных действий сотрудников СБУ у одного из операторов связи".

Государственная миграционная служба обратилась с письмами в СБУ, Госспецсвязь и госпредприятие "Украинские специальные системы (ГП УСС) относительно максимально быстрого возобновления работы каналов связи и возобновления возможности оформления и выдачи документов. В свою очередь в госпредприятии "Документ" заявляли, что предприятие приостановило работу из-за проведения СБУ проверок в одной из телекоммуникационных компаний, обеспечивающих защиту каналов связи.

7 апреля ГП "Документ" возобновило работу, однако впоследствии вновь возникла проблемы из-за оператора связи. В пресс-центре СБУ информировали, что сотрудники СБУ разоблачили несанкционированное вмешательство коммерческой структуры в работу телекоммуникационных сетей Государственной миграционной службы (ГМС), что создает условия для утечки информации с ограниченным доступом; серверы ГМС не изымались.

По информации пресс-центра, главным следственным управлением Службы безопасности проводится досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч.5 ст.191 ч.1 ст.328 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. В его рамках установлено, что в 2014-2015 годах специализированное госпредприятие выполняло работы по созданию, построению и настройке защищенной телекоммуникационной сети для ГМС. По информации спецслужбы, во время выполнения контракта в результате предварительного сговора с отдельными должностными лицами ГМС и Госслужбы специальной связи часть денег была присвоена.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: паспорт , киев

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В Киеве возобновили работу три центра паспортного сервиса | Киев | Дело
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