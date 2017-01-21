В Киеве застрелили адвоката

21 января 2017, 12:42
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Днепровском районе Киева застрелили адвоката — неизвестный подошел сзади и выстрелил ему в голову

В Киеве застрелили адвоката | Криминал | Дело Увеличить картинку

Неизвестный ранил адвоката в Днепровском районе Киева, от огнестрельных ран тот скончался в больнице. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины.

"Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице", — сообщает отдел коммуникации полиции Киева в субботу.

Правоохранители установили личность погибшего — это 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого.

Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.

При осмотре места происшествия обнаружена стреляная гильза калибра 7,65 мм, ее отправили для проведения экспертизы.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: киев , криминал

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Киеве застрелили адвоката | Криминал | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.43
EUR EUR - - 29.16
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.06 12.83
Киевская область 21.79 11.82
Львовская область 21.64 12.19
Читаемые в разделе
В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь Герои и неудачники ProZorro: Как тратятся бюджетные деньги Герои и неудачники ProZorro: Как тратятся бюджетные деньги Назван самый дорогой для жизни город Украины Назван самый дорогой для жизни город Украины
Все новости
Комментируемые
1 Сколько Украина потратила на субсидии в 2016 году 1 2 Назван самый дорогой для жизни город Украины 3 Герои и неудачники ProZorro: Как тратятся бюджетные деньги 4 Детские площадки в Киеве построят только в округах депутатов из коалиции — депутат 5 Руководство Нацгвардии ответило на обвинения Билецкого заявлением в военную прокуратуру
Все новости
Видео
 Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все видео
Фото
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Главные советы Байдена для украинцев
Главные советы Байдена для украинцев
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.