В Киево-Печерской лавре нашли древнеегипетскую мумию

03 мая 2017, 17:58
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Во время сверки фондов в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике нашли древнеегипетскую мумию

В Киево-Печерской лавре нашли древнеегипетскую мумию | Общество | Дело Увеличить картинку

О неожиданной находке сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

"В начале 2017 года во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника заместитель генерального директора археолог Сергей Пивоваров обнаружил настоящую древнеегипетскую мумию", — говорится в сообщении.

Минкульт сообщил, что речь идет даже о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХІХ-ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, позже находились в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерский лавре.

Несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище и лишь теперь были найдены. Сейчас коллекция древностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких канопов (греч. Κάνωβος лат. Canopus — погребальные сосуды для внутренних органов).

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Теги: минкульт , культура , музей

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В Киево-Печерской лавре нашли древнеегипетскую мумию | Общество | Дело
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