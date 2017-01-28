В киевской мэрии откроют "бюро находок"

Чтобы отыскать потерянные или вернуть найденные вещи владельцам жители столицы теперь могут обратиться в "Контактный центр города Киева 1551".

Как рассказал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, недавно коммунальное учреждение "Контактный центр города Киева" примкнула к проекту "Бюро находок", подписав соответствующий меморандум о сотрудничестве с общественной организацией LuckFind. Согласно меморандуму, столичный контакт-центр стал коммуникационной платформой, с помощью которой киевляне смогут оставлять информацию о потерянных / найденных вещах.

Сообщение о найденных или потерянных вещах можно оставить, позвонив по телефонам 15-51 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного). При этом необходимо лишь предоставить краткую информацию о потерянной или найденной вещи и свои контакты для обратной связи.