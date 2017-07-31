В киевском метро ожидают убытков на сумму 0,6 млрд грн

31 июля 2017, 13:43
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Эффект от подорожания проезда предприятие ощутит уже в сентябре

В киевском метро ожидают убытков на сумму 0,6 млрд грн | Киев | Дело Увеличить картинку

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" прогнозирует завершение 2017 года с убытком в размере около 600 млн гривень.

Об этом сообщил первый заместитель начальника КП Валерий Гавриленко.

"На конец года метрополитен при этом тарифе (получит) ожидаемый убыток где-то на уровне 600 миллионов гривень", — сказал Гавриленко.

В свою очередь начальник пресс-службы коммунального предприятия Наталья Макогон прогнозирует, что доходы метрополитена в результате повышения тарифа за проезд до 5 гривень начнут увеличиваться с сентября.

При этом она добавила, что такой тариф является убыточным для "Киевского метрополитена", в связи с чем планируется дотирование предприятия за счет средств городского бюджета.
Напомним, с 15 июля в Киеве подорожал проезд во всех видах общественного транспорта. Кроме того, повысилась цена проезда в маршрутных такси "Киевпастранса".

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере составляет 4 гривни, а стоимость проезда в городской электричке и метро выросла с 4 до 5 гривень.

Раздел: >
Теги: киевский метрополитен , кгга , убытки

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В киевском метро ожидают убытков на сумму 0,6 млрд грн | Киев | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.92
EUR EUR - - 30.4
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.93
Киевская область 21.7 11
Львовская область 21.03 10.69
Читаемые в разделе
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото) День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
Все новости
Комментируемые
1 Украина координирует поисково-спасательную операцию по затонувшему кораблю, который вез зерно из Крыма 2 В Украине могут появиться платные дороги 3 Порошенко снова призвал ввести в Донбасс миротворцев ООН 4 Для возвращения оккупированных территорий политикам нужно отодвинуть на второй план партийные интересы — Волкер 5 В Украине зарегистрировано 1,58 млн переселенцев
Все новости
Видео
 В Лос-Анджелесе грузовик въехал в толпу, есть пострадавшие
5 фильмов, которые научат не опускать руки
Все видео
Фото
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.