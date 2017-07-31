В киевском метро ожидают убытков на сумму 0,6 млрд грн

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" прогнозирует завершение 2017 года с убытком в размере около 600 млн гривень.

Об этом сообщил первый заместитель начальника КП Валерий Гавриленко.

"На конец года метрополитен при этом тарифе (получит) ожидаемый убыток где-то на уровне 600 миллионов гривень", — сказал Гавриленко.

В свою очередь начальник пресс-службы коммунального предприятия Наталья Макогон прогнозирует, что доходы метрополитена в результате повышения тарифа за проезд до 5 гривень начнут увеличиваться с сентября.

При этом она добавила, что такой тариф является убыточным для "Киевского метрополитена", в связи с чем планируется дотирование предприятия за счет средств городского бюджета.

Напомним, с 15 июля в Киеве подорожал проезд во всех видах общественного транспорта. Кроме того, повысилась цена проезда в маршрутных такси "Киевпастранса".

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере составляет 4 гривни, а стоимость проезда в городской электричке и метро выросла с 4 до 5 гривень.