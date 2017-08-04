В Крыму начался дефицит топлива

04 августа 2017, 09:13
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Дефицит топлива объясняется штормом на восточном побережье Черного моря, поскольку оно поступает на полуостров исключительно паромной переправой через Керченский пролив

В Крыму начался дефицит топлива | Регионы | Дело Увеличить картинку

Ряд АЗС в оккупированном Крыму прекратили продажу бензина и дизтоплива из-за возникшего на полуострове дефицита ресурса.

Об этом сообщил источник в топливной компании, работающей на местном рынке, пишет Оilnews .

По его словам, дефицит топлива обострился в связи со штормом на восточном побережье Черного моря. Топливо на полуостров поступает исключительно паромной переправой через Керченский пролив. По прогнозам, шторм продержится до понедельника (7 августа).

Напомним, что российская Транснефть приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за шторма.

По данным Консалтинговой группы А-95, до аннексии АР Крым Россией, наличные продажи бензина в регионе составляли 229 тыс. т, ДТ — 238 тыс. т (2013 г.).

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Теги: оккупация крыма , бензин , дизельное топливо , дефицит , азс

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В Крыму начался дефицит топлива | Регионы | Дело
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