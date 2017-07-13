В Крыму обнаружены еще две газовые турбины, предположительно производства Siemens — Reuters

13 июля 2017, 08:45
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В порту Феодосии обнаружены еще две газовые турбины. Предположения, что это продукция концерна Siemens, пока не подтверждены. Siemens заявил, что в настоящее время производится изучение всех фактов

В Крыму обнаружены еще две газовые турбины, предположительно производства Siemens — Reuters | Регионы | Дело Увеличить картинку

Скандал вокруг поставки оборудования немецкого концерна Siemens на полуостров Крым, аннексированный Россией у Украины и находящийся под западными санкциями, набирает обороты. Корреспонденты агентства Reuters сообщили, что увидели в порту Феодосии еще две газовые турбины. Предположения, что это продукция Siemens, пока не подтверждены, подчеркивает агентство.

Представитель концерна в среду, 12 июля, заявил, что сейчас идет сбор и изучение всех фактов. В частности, предстоит выяснить, где находятся остальные две из четырех газовых турбин, предназначавшихся для поставки в Россию для реализации проекта на полуострове Тамань.

Санкции ЕС и США, введенные в отношении Крыма, запрещают западному бизнесу устанавливать прямые экономические связи с этим регионом. Siemens уже сообщил, что как минимум две из четырех произведенных им турбин были поставлены в Крым против его воли и без его ведома. В связи с этим дирекция концерна подала в Москве судебный иск против своего российского приемщика "Технопромэкспорт", жертвой которого считает себя Siemens.

Предприятие "Технопромэкспорт" является генеральным подрядчиком для электростанции на Тамани, которая так и не была построена, а также для проектов в Крыму. Оно заявило, что перепродало турбины Siemens на вторичном рынке после того, как их модернизировали российские специалисты. Правительство в Москве заявляет, что поставленное в Крым оборудование было произведено в России, а потому не подпадает под санкции.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: оккупация крыма , крым , санкции

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В Крыму обнаружены еще две газовые турбины, предположительно производства Siemens — Reuters | Регионы | Дело
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