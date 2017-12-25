В "ЛНР" осудили украинца на 12 лет — "за шпионаж"

Боевики так называемой ЛНР осудили гражданина Украины на 12 лет, обвинив его в шпионаже, сообщают "Новости Донбасса".

Украинец осужден так называемым "военным судом ЛНР" без конфискации имущества. Его обвиняют в "совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства". Личность гражданина Украины не раскрывается.

Ранее в декабре в "ДНР" также был вынесен подобный приговор. В частности, на 11 лет был осужден преподаватель из Донецка, который открыто поддерживал украинские власти в конфликте на Донбассе.

Напомним, в сентябре ФСБ задержала в Крыму двух россиян по подозрению в шпионаже в пользу Украины.