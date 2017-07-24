В луцком отеле ночью вспыхнул пожар

Масштабный пожар произошел в луцком гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori, сообщают Волынские новости.

24 июля примерно в 2:10 на улице Кравчука в Луцке прозвучал взрыв, в результате которого произошло возгорание в Patio di Fiori.

Как сообщает издание, сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана. Впоследствии пожар добрался до крыши помещения.

По состоянию на 2:30 спасатели разбили стекло и вывели всех присутствующих людей из помещения отеля. Медики рассказали о двух пострадавших, которые отравились угарным газом.

Как сообщается, перед тем как поджечь гостинично-ресторанный комплекс Patio di Fiori, неизвестные злоумышленники подожгли спорткомплекс "Олимпия", расположенный рядом. По словам сотрудников комплекса, под стеной "Олимпии" неизвестные положили несколько шин и подожгли их, передает Волынь24. От огня стала разрушаться стена спорткомплекса — "обшивка" теннисного корта. Когда охранники бросились тушить огонь, к ресторану подъехал автомобиль, и человек бросил какой-то предмет (очевидно, коктейль Молотова) в окно ресторана. Сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана. Впоследствии пожар добрался до крыши помещения. По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего.