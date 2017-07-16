В Луганской области бастуют шахтеры

16 июля 2017, 13:01
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Порядка 70 шахтеров бастуют из-за долгов по зарплатам на госшахте в Луганской области

В Луганской области бастуют шахтеры | Политика | Дело Увеличить картинку

70 работников шахты имени Капустина государственного предприятия "Лисичанскуголь" (Луганская область) вторые сутки отказываются подниматься на поверхность в качестве протеста из-за долгов по выплате заработных плат.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передают Українські Новини.

"Вчера 1-я смена шахты имени Капустина отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаться. Цель — выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года. Вся первая смена — забойщики, проходчики под землей, на сейчас всего 70 горняков", — написал он.

На шахте работают только водоотлив и вентиляция.

Как сообщалось ранее, государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение 870 млн гривен на дотации государственными угольным шахтам (частичное покрытие разницы в себестоимости), а также дает право Кабинету Министров предоставлять государственные гарантии украинским компаниям по кредитам, привлеченным для модернизации и технического переоснащения шахт.

В состав "Лисичанскуголь" входят 5 шахт: имени Капустина, "Привольнянская", "Новодружеская", им. Мельникова и "Черноморка", а также ряд управлений, занимающихся снабжением, строительством шахт, монтажом, демонтажом и ремонтом горно-шахтного оборудования

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Теги: шахта , забастовки

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В Луганской области бастуют шахтеры | Политика | Дело
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