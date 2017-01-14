В Мамаевой слободе отпраздновали Маланку: с козой, медсестрой и гусями (фото)

Ярослав Левицкий
аналитик информационной компании "ПроАгро"
Ярослав Левицкий, аналитик информационной компании "Проагро", рассказал, что происходит с ценами на зерно и сколько Украина могла бы
Андрей Самусенко
коммерческий директор "Мондэлис Украина"
Андрей Самусенко, коммерческий директор "Мондэлис Украина", рассказал, что происходило на кондитерском рынке в 2016 году и каким образом
Игорь Романкив
Директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО "Укрзализныця"
Директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО "Укрзализныця" Игорь Романкив — о первом международном рейсе скоростного поезда "Интерсити+"
Юрий Радзиевский
Управляющий партнер адвокатского бюро "Радзиевский и Партнеры"
Накануне нового года информационное бизнес-пространство Украины всколыхнула новость об очередном витке борьбы государственной машины с зарплатами "в конвертах",
Владислав Рашкован
экс-заместитель главы НБУ
Экс-замглавы Нацбанка Владислав Рашкован ожидает, что до конца 2017-го количество банков сократится до 75-80, доля 20 крупнейших банков