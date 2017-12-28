В Минфине рассказали, что будет с упрощенной системой в 2018 году

28 декабря 2017, 14:56
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Минфин заявил, что не готовит законопроектов, которые предлагают сузить или ликвидировать упрощенную систему налогообложения

Увеличить картинку фото: Нацбанк/flickr

В Министерстве финансов сообщили, что сейчас не разрабатывают законопроектов, которые бы касались сужения действия упрощенной системы налогообложения или ее ликвидации. Об это Минфин сообщил, отвечая на обращения народного депутата Оксаны Продан.

Ранее Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что в Украине необходимо продумать механизм перехода от упрощенной системы налогообложения к общей.

"Тогда (после перехода от упрощенной системы к общей — ред.) сможем закрыть еще один колоссальный источник минимизации налогов", — отмечал глава ГФС.

Продан также комментировал, что в развитых странах упрощенная система налогообложения вводилась лишь на переходный период. "У нас этот переходный период затянулся", — заявлял глава ГФС и подчеркивал, что сейчас упрощенка активно используется крупным бизнесом для минимизации налогов. По словам Продана, "минимизация налогов в упрощенной системе набирает обороты, поскольку иных механизмов уже нет".

Кроме того, Delo.UA сообщало, что в МВФ уверенны, что украинскому правительству необходимо усилить требования к упрощенной системе. "Усилия должны быть направлены на ужесточение чрезмерно щедрого упрощенного налогового режима и на улучшение администрирования. Эффективная ставка по упрощенному режиму для малых налогоплательщиков должна быть значительно увеличена. Также должны быть ужесточены критерии регистрации на упрощенной системе. Это позволит минимизировать возможности уклонения от уплаты налогов и обеспечить справедливость", — шла речь в рекомендациях МВФ.

По материалам: "Дело"
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Теги: налоговая реформа , налогообложение , налогоплательщики , налоговая , единый налог , налоги , фискальная служба , министерство финансов

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