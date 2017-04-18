В Минсоцполитики предлагают новый способ как увеличить поступления ЕСВ

18 апреля 2017, 16:17
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Министр соцполитики предлагает отменить верхний предел суммы дохода, с которого начисляется единый соцвзнос

В Минсоцполитики предлагают новый способ как увеличить поступления ЕСВ | Экономика | Дело Увеличить картинку

Министр социальной политики Андрей Рева предлагает отменить ограничение максимальной суммы дохода, с которого начисляется единый социальный взнос. Об этом он заявил в интервью изданию ZN.ua.

"Вы знаете, сколько получает по контракту глава Укрпочты? Как министр соцполитики я за высокие зарплаты. Меня волнует другое: с какой суммы он платит ЕСВ? С 40 тыс. грн — это верхний предел. Я не против, чтобы он получал миллион, но пусть 220 тыс. грн отдаст пенсионерам", — сказал Рева.

Сегодня согласно законодательству максимальный размер базы ежемесячного начисления ЕСВ равняется 25 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан (1,6 тыс. грн). Министр соцполитики в свою очередь предлагает отменить такое ограничение.

По словам Ревы, некоторые эксперты отмечают, что отмена верхнего предела размера дохода, с которой начисляется взнос, повысит давление на бизнес, а потому будет способствовать тенизации экономики. Но в министерстве не согласны и считают, что сейчас и так многие предприниматели работают "в тени".

Отвечая на вопрос о пенсионной реформе, министр отметил, что главная цель правительства — увеличить количество украинцев, которые платят ЕСВ. По словам Ревы, из 26 млн трудоспособных работают 16 млн, а платят единый соцвзнос 10,6 млн.

"Платить начнут тогда, когда поймут, что пенсию нужно заработать, что она зависит от размера взноса и стажа", — подчеркнул министр. Добавив, что за прошлый год, после снижения ЕСВ до 22%, количество плательщиков взносов выросло на 400 тыс.

При этом штрафы за выплату зарплаты в конверте и за недопуск к проверке на уровне 30 и 100 размеров минимальной зарплаты или 96 и 320 тыс. грн соответственно Рева считает справедливыми. "Мы же не ставили задачу всех штрафовать. За три месяца максимальных штрафов было наложено шесть на всю страну. Массовых проверок не было", — отметил министр. Предпринимателям, по словам Ревы, которые платят "белую" зарплату сотрудникам, боятся штрафов не стоит.

Согласно информации Госказначейства, в январе-апреле 2017-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступления от ЕСВ выросли на 35,4% до 46,75 млрд грн. Такой рост поступлений связан с повышением минимальной зарплаты в два раза до 3 200 грн с начала года.

По материалам: ZN.UA, "Дело"
Раздел: >
Теги: есв , бюджет , пенсии , пенсионный фонд , пенсионная реформа , бизнес , проверки , оплата труда , рынок труда , зарплата

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Минсоцполитики предлагают новый способ как увеличить поступления ЕСВ | Экономика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.81
EUR EUR - - 28.5
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.72 12.2
Киевская область 22.59 11.73
Львовская область 22.68 11.58
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Made in Ukraine. ТОП-10 украинских вещей, привлекших международное внимание Made in Ukraine. ТОП-10 украинских вещей, привлекших международное внимание В Украине начали выдавать беспроцентные кредиты на электромобили В Украине начали выдавать беспроцентные кредиты на электромобили Властям Украины уже известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву Властям Украины уже известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву
Все новости
Комментируемые
1 Как будет работать общественный транспорт на Пасху 1 2 По данным Генпрокуратуры обвиняемые экс-беркутовцы сбежали в Россию 1 3 Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост 4 В Минсоцполитики ожидают сокращения получателей субсидий на треть 5 ГФС выявила факт присвоения 8,8 млн бюджетных средств в Николаевской области
Все новости
Видео
 Вышел первый тизер восьмых "Звездных войн"
На спутниках Юпитера и Сатурна может быть жизнь — NASA
Все видео
Фото
Пасха в Киеве: Благодатный огонь в "Борисполе" и Всенощная во Владимирском соборе (фото)
Пасха в Киеве: Благодатный огонь в "Борисполе" и Всенощная во Владимирском соборе (фото)
Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост
Кличко намерен найти еще 350 млн евро на Подольско-Воскресенский мост
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.