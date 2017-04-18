В Минсоцполитики предлагают новый способ как увеличить поступления ЕСВ

Министр социальной политики Андрей Рева предлагает отменить ограничение максимальной суммы дохода, с которого начисляется единый социальный взнос. Об этом он заявил в интервью изданию ZN.ua.

"Вы знаете, сколько получает по контракту глава Укрпочты? Как министр соцполитики я за высокие зарплаты. Меня волнует другое: с какой суммы он платит ЕСВ? С 40 тыс. грн — это верхний предел. Я не против, чтобы он получал миллион, но пусть 220 тыс. грн отдаст пенсионерам", — сказал Рева.

Сегодня согласно законодательству максимальный размер базы ежемесячного начисления ЕСВ равняется 25 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан (1,6 тыс. грн). Министр соцполитики в свою очередь предлагает отменить такое ограничение.

По словам Ревы, некоторые эксперты отмечают, что отмена верхнего предела размера дохода, с которой начисляется взнос, повысит давление на бизнес, а потому будет способствовать тенизации экономики. Но в министерстве не согласны и считают, что сейчас и так многие предприниматели работают "в тени".

Отвечая на вопрос о пенсионной реформе, министр отметил, что главная цель правительства — увеличить количество украинцев, которые платят ЕСВ. По словам Ревы, из 26 млн трудоспособных работают 16 млн, а платят единый соцвзнос 10,6 млн.

"Платить начнут тогда, когда поймут, что пенсию нужно заработать, что она зависит от размера взноса и стажа", — подчеркнул министр. Добавив, что за прошлый год, после снижения ЕСВ до 22%, количество плательщиков взносов выросло на 400 тыс.

При этом штрафы за выплату зарплаты в конверте и за недопуск к проверке на уровне 30 и 100 размеров минимальной зарплаты или 96 и 320 тыс. грн соответственно Рева считает справедливыми. "Мы же не ставили задачу всех штрафовать. За три месяца максимальных штрафов было наложено шесть на всю страну. Массовых проверок не было", — отметил министр. Предпринимателям, по словам Ревы, которые платят "белую" зарплату сотрудникам, боятся штрафов не стоит.

Согласно информации Госказначейства, в январе-апреле 2017-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступления от ЕСВ выросли на 35,4% до 46,75 млрд грн. Такой рост поступлений связан с повышением минимальной зарплаты в два раза до 3 200 грн с начала года.