В некоторых квартирах Киева проверят количество жильцов

26 декабря 2016, 17:07
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Власти столицы решили пересчитать количество проживающих в квартирах, где нет счетчиков на воду

В некоторых квартирах Киева проверят количество жильцов | Киев | Дело Увеличить картинку

В Киеве будут проверять количество жителей в квартирах, в которых отсутствуют приборы учета горячей и холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, по словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета.

"Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически проживает", — пояснил Пантелеев.

Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений, и в результате выявленных нарушений киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду.

Данное сообщение КГГА было реакцией на "некорректную" информации некоторых СМИ о том, что мэрия Киева весной 2017 года проведет проверку нелегальных квартиросъемщиков.

"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько — не зарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года", — процитировало издание Пантелеева.

По материалам: "Дело"
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Теги: киев, водоканал, кгга

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В некоторых квартирах Киева проверят количество жильцов | Киев | Дело
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