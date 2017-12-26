В новогодние праздники в Украине за порядком будут следить около 10 тыс. полицейских

Около 10 тыс. правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок во время Новогодних и Рождественских праздников в Украине, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Отмечается, что в 668 населенных пунктах Украины запланировано проведение более тысячи массовых мероприятий при участии почти 1 млн 662 тыс. граждан.

"Оперативная ситуация в стране остается сложной. Поэтому подчеркиваю необходимость ответственного отношения к выполнению задач, четких и профессиональных действий. К работе уже привлечено более 8 тыс. полицейских и 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. В случае осложнения оперативной обстановки на базе НГУ созданы военные оперативные резервы численностью более 4 тыс. военных", — цитирует Ярового пресс-служба Министерства внутренних дел во вторник.