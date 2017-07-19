В ОБСЕ ответили на заявление Захарченко о "Малороссии"

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность заявлениями о создании "Малороссии" и подчеркнул, что стороны конфликта на Донбассе должны избегать действий, которые ставят под угрозу реализацию Минских соглашений.

"Обеспокоен событиями в Украине относительно "заявления" о "Малороссии". Нужно избегать действий, которые ставят под угрозу реализацию Минских соглашений", — отметил Курц, комментируя заявление лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко о создании "государства Малороссия".

Напомним, вчера лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".

Представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук высказал мнение, что это заявление направлено на то, чтобы заблокировать переговоры в минском формате, которые пройдут в среду. А секретарь СНБО Украины Александр Турчинов уверен, что заявление Захарченко свидетельствует об агрессивных планах Кремля и отсутствии намерения идти по пути мирного урегулирования конфликта на востоке государства и является аргументом в пользу принятия Украиной закона о деоккупации Донбасса.