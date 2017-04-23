В ОБСЕ требуют расследования подрыва автомобиля

23 апреля 2017, 15:19
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ОБСЕ хочет расследования происшествия, в котором погиб один из наблюдателей

В ОБСЕ требуют расследования подрыва автомобиля | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В результате наезда на мину патрулем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения, и это происшествие требует тщательного расследования с последующим наказанием виновных, заявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"Трагические новости из Украины:: патруль СMM наехал на мину. Один убитый член ОБСЕ, один раненный … Сердечные соболезнования семье погибшего + команде СMM. Смерть коллеги является шоком для всей ОБСЕ. Надеюсь, что раненый наблюдатель вскоре поправится.", — написал С.Курц в своей странице в Твиттер в воскресенье.

По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

"Только что поговорил с Эртурулом Апаканом (глава СММ ОБСЕ): Нужно провести тщательное расследование; Виновные будут привлечены к ответственности", — написал Курц.

Как сообщалось, около 10.17 воскресенья в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщили, что в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны боевиков ОРЛО.

По материалам: Интерфакс-Украина
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В ОБСЕ требуют расследования подрыва автомобиля | Происшествия | Дело
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