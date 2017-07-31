В Одессе горит кафе возле "Ибицы": четвертый пожар за лето

31 июля 2017, 15:00
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Пожары продолжают уничтожать рестораны и кафе в Аркадии и на Ланжероне

Увеличить картинку Фото: Тамила Чка

В Одессе в Аркадии произошло возгорание возле ночного клуба "Ibiza". Как сообщают местные СМИ, загорелось кафе за "Ибицой". Тем не менее, все отдыхавшие в клубе люди были отведены к воде на безопасное расстояние от огня.

Причина пожара пока неизвестна.

Следует отметить, что это уже четвертый пожар на побережье Одессы в июле.

В ночь на 30 июля вспыхнул пожар в "Пляжнике". На аппаратном совещании в мэрии замначальника облуправления ГСЧС Орест Фок заявил, что причиной возгорания стало "нарушение правил эксплуатации электропроводки". Хотя источники "Думской" в ГСЧС уверяют, что было "занесение огня извне неустановленным лицом".

Вечером 24 июля в районе пляжа "Ланжерон" загорелся популярный ресторан "Хуторок".

А 20 июня в Аркадии загорелся первый этаж ресторана Strong House.

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Теги: пожар , одесса

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