В Одессе горит кафе возле "Ибицы": четвертый пожар за лето

В Одессе в Аркадии произошло возгорание возле ночного клуба "Ibiza". Как сообщают местные СМИ, загорелось кафе за "Ибицой". Тем не менее, все отдыхавшие в клубе люди были отведены к воде на безопасное расстояние от огня.

Причина пожара пока неизвестна.

Следует отметить, что это уже четвертый пожар на побережье Одессы в июле.

В ночь на 30 июля вспыхнул пожар в "Пляжнике". На аппаратном совещании в мэрии замначальника облуправления ГСЧС Орест Фок заявил, что причиной возгорания стало "нарушение правил эксплуатации электропроводки". Хотя источники "Думской" в ГСЧС уверяют, что было "занесение огня извне неустановленным лицом".

Вечером 24 июля в районе пляжа "Ланжерон" загорелся популярный ресторан "Хуторок".

А 20 июня в Аркадии загорелся первый этаж ресторана Strong House.