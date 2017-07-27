В Одессе напали на бизнесмена возле банка, в котором он снял деньги (видео)

27 июля 2017, 16:32
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У водителя автомобиля с киевскими номерами в Одессе забрали сумку с деньгами, которые он перед этим снял в банке "Восток"

В Одессе напали на бизнесмена возле банка, в котором он снял деньги (видео) | Регионы | Дело Увеличить картинку

Возле отделения банка "Восток" в Одессе по ул. Ришельевской, 33 в обед произошло разбойное нападение.

Как сообщает Думская.net, трое бандитов с пистолетом, молотками и битами напали на автомобиль Hyundai Tucson с киевскими номерами, в котором находился предприниматель, только что забравший из финучреждения крупную сумму наличными.

Налетчики разбили окна в машине и вытащили сумку с деньгами, после чего скрылись на Skoda Octavia белого цвета, госномер ВН 9848 ЕЕ.

Пострадавший, как и бандиты, с места происшествия уехал. Позже полиция пояснила, что потерпевшие пытались догнать преступников.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, введен план "Сирена".

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Теги: одесса , криминал

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В Одессе напали на бизнесмена возле банка, в котором он снял деньги (видео) | Регионы | Дело
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