В Одессе обнаружили рюкзак с гранатами

Около 1:00 ночи в результате проведения полицейскими профилактических мероприятий на территории автостоянки возле железнодорожного вокзала недалеко от Куликова поля был обнаружен черный рюкзак.

"После оцепления территории и вызова на место взрывотехников в рюкзаке были обнаружены две осколочные гранаты, взрывчатка, электродетонаторы, тротиловая шашка, аккумуляторные батареи", — сказано в сообщении.

Речь идет о гранатах Ф-1, РГМ, РДГ-2 Б, имитационном патроне, электродетонаторе, запале времен Второй мировой войны, аккумуляторной батарее и тротиловой шашке ТШ-400.

Все эти вещи правоохранители изъяли.

Сейчас по данному факту проводится проверка.