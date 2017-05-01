В Одессе обнаружили рюкзак с гранатами

01 мая 2017, 10:59
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В Приморском районе Одессы в ночь на понедельник полиция обнаружила рюкзак с двумя осколочными гранатами, тротиловой шашкой и детонатором

В Одессе обнаружили рюкзак с гранатами | Регионы | Дело Увеличить картинку

Около 1:00 ночи в результате проведения полицейскими профилактических мероприятий на территории автостоянки возле железнодорожного вокзала недалеко от Куликова поля был обнаружен черный рюкзак.

"После оцепления территории и вызова на место взрывотехников в рюкзаке были обнаружены две осколочные гранаты, взрывчатка, электродетонаторы, тротиловая шашка, аккумуляторные батареи", — сказано в сообщении.

Речь идет о гранатах Ф-1, РГМ, РДГ-2 Б, имитационном патроне, электродетонаторе, запале времен Второй мировой войны, аккумуляторной батарее и тротиловой шашке ТШ-400.

Все эти вещи правоохранители изъяли.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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Теги: одесса , нацполиция

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В Одессе обнаружили рюкзак с гранатами | Регионы | Дело
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