В Одессе снова загорелся Дом Руссова

30 сентября 2017, 19:11
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Дом Руссова на Садовой в Одессе — разрушенный памятник архитектуры национального значения — снова загорелся. Пожар тушат восемь пожарных машин

Увеличить картинку Фото с сайта dumskaya.net

В Доме Руссова на Садовой в Одессе снова произошел пожар. Как передает корреспондент "Думской", спасатели начали работу по ликвидации возгорания. На месте находится восемь пожарных машин.

Огнем охвачены первый и второй этажи левого крыла здания. Пожар, по всей видимости, начался в помещении, где жили бездомные. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Несколько сильных пожаров в Доме Руссова произошли в 2009 году. Тогда огонь разрушил крышу здания, перекрытия и даже частично стены. После этого пожары в здании случаются с периодичностью раз в полгода.

Дом Руссова был построен в 1897 году крупным предпринимателем, меценатом и коллекционером Александром Руссовым, его архитекторами стали Шмидт и Чернигов. В 1908 году, после кончины Руссова, дом выкупил аптекарь Гаевский и устроил там аптеку, а затем фармацевтическую фабрику.

С конца 2000-х Дом Руссова находится в аварийном состоянии, хотя имеет статус памятника архитектуры национального значения. Квартиры в доме были выкуплены фирмой, планировавшей начать реконструкцию здания с достройкой во дворе еще одного дома, и собственниками аптеки Гаевского. Однако, позднее подрядчик отказался от своих планов, передав здание для реконструкции другой фирме, у которой также не оказалось средств на реставрационные работы.

Раздел: >
Теги: одесса , пожар

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.58
EUR EUR - - 31.38
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.88 13.85
Киевская область 23.22 13.12
Львовская область 22.93 13.17
Читаемые в разделе
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все новости
Комментируемые
1 КГГА на аукционе продала здания возле "Новопечерских Липок" за $1 млн 1 2 Жінка на велосипеді — це ознака того, що місто безпечне для велосипедистів — радниця Кличка 3 Как выглядят танковые учения украинских военных по стандартам НАТО (фото) 4 В Киеве сгорел большой склад со строительными материалами 5 Государство потеряет из-за налоговых льгот 26,3 млрд грн
Все новости
Видео
 В Белой Церкви произошел пожар на крупном фармацевтическом заводе
Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все видео
Фото
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.