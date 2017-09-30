В Одессе снова загорелся Дом Руссова

В Доме Руссова на Садовой в Одессе снова произошел пожар. Как передает корреспондент "Думской", спасатели начали работу по ликвидации возгорания. На месте находится восемь пожарных машин.

Огнем охвачены первый и второй этажи левого крыла здания. Пожар, по всей видимости, начался в помещении, где жили бездомные. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Несколько сильных пожаров в Доме Руссова произошли в 2009 году. Тогда огонь разрушил крышу здания, перекрытия и даже частично стены. После этого пожары в здании случаются с периодичностью раз в полгода.

Дом Руссова был построен в 1897 году крупным предпринимателем, меценатом и коллекционером Александром Руссовым, его архитекторами стали Шмидт и Чернигов. В 1908 году, после кончины Руссова, дом выкупил аптекарь Гаевский и устроил там аптеку, а затем фармацевтическую фабрику.

С конца 2000-х Дом Руссова находится в аварийном состоянии, хотя имеет статус памятника архитектуры национального значения. Квартиры в доме были выкуплены фирмой, планировавшей начать реконструкцию здания с достройкой во дворе еще одного дома, и собственниками аптеки Гаевского. Однако, позднее подрядчик отказался от своих планов, передав здание для реконструкции другой фирме, у которой также не оказалось средств на реставрационные работы.