В Одессе стреляли в заместителя главы облсовета

05 октября 2017, 09:30
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Радковский получил ранения в результате стрельбы в центре города. Злоумышленник совершил несколько выстрелов, а затем скрылся с места событий

В Одессе стреляли в заместителя главы облсовета | Регионы | Дело Увеличить картинку

В центре Одессы вчера вечером злоумышленник стрелял в заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

Как сообщил агенству УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, неизвестный несколько раз выстрелил в потерпевшего возле ресторана "Бабель Фиш", расположенного на улице Греческой. По предварительным данным, мужчина получил 3 огнестрельных ранения.

В пресс-службе управления патрульной полиции Одессы подтвердили факт стрельбы.

Сейчас потерпевший находится в стабильном состоянии, ему оказана медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Полиция области сейчас занимается розыском стрелка. Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту покушения на убийство.

Радковский — известный бизнесмен (в частности, совладелец холдинга "Берег–групп"), бывший депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина", является первым заместителем председателя Одесского областного совета. Также пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган отметила, что открыто уголовное производство по факту покушения на убийство Радковского. Правоохранители разыскивают стрелка. Сам чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, ему предоставлена круглосуточная охрана.

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Теги: одесса

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В Одессе стреляли в заместителя главы облсовета | Регионы | Дело
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