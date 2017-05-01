В Одессу не пустили 8 иностранных "спортсменов"

01 мая 2017, 13:14
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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции за прошедшие сутки задержали 8 человек, которые направлялись в Одессу без указания четкой цели своего визита

В Одессу не пустили 8 иностранных Увеличить картинку

За прошедшие сутки правоохранители задержали 8 человек — граждан Кыргызстана, Беларуси и России — крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в соревнованиях. Семеро из них (4 гражданина Кыргызстана и 3 граждан Беларуси) прилетели рейсом "Минск — Одесса", а гражданин России прибыл из Дубаи в "Борисполь"". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В результате проверки правоохранители установили, что данные лица прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, привлекала боевиков на "Куликово поле", которые также принимали участие в попытках силового захвата зданий государственных органов власти", — сказано в сообщении.

Все лица, которые не смогли указать четкую цель своего пребывания на территории Украины, через государственную границу не пропущены и отправлены обратным рейсом.

В Госпогранслужбе напомнили об усилении мер по противодействию возможному приезду в Украину лиц, прибывающих с целью участия в действиях дестабилизационного характера накануне годовщины трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года.

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Теги: одесса

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В Одессу не пустили 8 иностранных
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