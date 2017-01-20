В Одессу зайдет новый эсминец Великобритании

21 января 2017, 10:30
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В 2017 году ожидается официальный заход в Одессу британского эсминца типа 45

В Одессу зайдет новый эсминец Великобритании | Политика | Дело Увеличить картинку

В этом году планируется заход британского эсминца последней разработки в Одессу. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

"В течение этого года ожидается официальный заход в Одессу нашего эсминца, это последняя разработка класса 45", — отметил министр обороны Великобритании.

По его словам, это будет первый за последние 10 лет официальный заход в порт Одессы корабля Великобритании.

Он подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине для защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Мы будем заниматься вопросом продления санкций против РФ до момента полной реализаций всех положений минских соглашений", — отметил Фэллон.

Сегодня министр обороны Степан Полторак и Фэллон по итогам встречи в Киеве подписали совместное заявление по вопросам развития сотрудничества в оборонной сфере.

20 января Фэлон заявил, что Россия продолжает заниматься кибервойнами и пропагандой, чтобы подорвать безопасность других стран, и не только своих соседей.

Фэллон заявил, что британские военные инструкторы примут участие в программе тренировок летчиков Воздушных сил ВСУ.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: одесса , великобритания

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В Одессу зайдет новый эсминец Великобритании | Политика | Дело
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