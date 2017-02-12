В ОРДЛО снова захотели отобрать украинские предприятия

12 февраля 2017, 11:30
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"Закон", которым в ОРДЛО угрожают отбором бизнеса, пока принят местной "властью" в первом чтении

В ОРДЛО снова захотели отобрать украинские предприятия | Политика | Дело Увеличить картинку

На оккупированных территориях, находящихся под контролем террористических ЛНР и ДНР, угрожают экспроприацией украинских промышленных предприятий, пишут российские СМИ.

"Если до 31 марта крупные промышленные предприятия, работающие под украинской юрисдикцией, не начнут платить все обязательные налоги и сборы в бюджеты "самопровозглашенных республик", на эти предприятия зайдет "временная государственная администрация", — пишет "газета.ру".

"Закон", которым в ОРДЛО угрожают отбором бизнеса, пока принят местной "властью" в первом чтении.

По оккупированным районам Луганской области речь идет о предприятиях ПАО "Алчевский металлургический комбинат", включая ПАО "Алчевсккокс", ООО ДТЭК "Свердловантрацит", ООО ДТЭК "Ровенькиантрацит", ПАО "Краснодонуголь", ЧАО "Аквасервис", ЧАО "Экоэнергия", Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский.

По оккупированным районам Донецкой области речь идет о Енакиевском металлургическом, Макеевском металлургическом, Харцызском трубном заводах, Зуевской ТЭС, шахте "Комсомолец Донбасса" и других.

"Украинская сторона считала и считает, что любая национализация, силовая смена собственников или "введение государственного управления" нарушают базовые принципы минских соглашений и приведут к их обнулению. Жесткая позиция Украины в экономической подгруппе Трехсторонней переговорной группы в Минске привела летом 2016 года к уходу вооруженных людей из офиса "Укрэнерго" в Горловке. До этого в Донецке заявлялось о переходе предприятия под юрисдикцию "ДНР", — говорится в статье.

Отдельно отмечается, что в списках, оглашенных в Луганске и Донецке, пока нет государственных компаний Украины: "Укрэнерго", Донецкой железной дороги, компании "Вода Донбасса".

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Теги: днр , лнр , промышленность

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В ОРДЛО снова захотели отобрать украинские предприятия | Политика | Дело
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