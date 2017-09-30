В Полтавской области горят торфяники

30 сентября 2017, 13:46
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Спасатели тушат возгорание торфяников в Полтавской области на площади в 70 га

В Полтавской области горят торфяники | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В Полтавской области неподалеку села Строкачи Семеновского района на площади в 70 га произошло возгорание залежей торфа.

Гореть торфяники начали вчера вечером. Сейчас спасатели борются с огнем, сообщает Главное управление Госслужбы Украины (64 человека личного состава отряда управления ГСЧС и 26 единиц техники).

Причина вознорания торфяников — пожар сухой травы и камыша на открытой территории.

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Теги: пожар , гсчс

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В Полтавской области горят торфяники | Происшествия | Дело
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