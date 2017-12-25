В понедельник в Украине объявлено штормовое предупреждение

25 декабря 2017, 11:20
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В понедельник в Украине объявлено штормовое предупреждение | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Гидрометеоцентр 25 декабря объявил в некоторых регионах Украины штормовое предупреждение. Об этом сообщается на странице Гидрометцентра в Facebook.

"Внимание! Штормовое предупреждение! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду", — сообщают синоптики.

В северо-восточной части Украины на католическое Рождество ожидается дождь с мокрым снегом, на дороге гололедица. Температура воздуха ожидается до +8С. В южных областях страны — без осадков, температура ожидается до +11 тепла.

В то же время в Киеве ожидается дождливая погода, на дорогах местами скользко. Воздух днем прогреется до 5-7 тепла.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: погода

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В понедельник в Украине объявлено штормовое предупреждение | Происшествия | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.95
EUR EUR - - 33.13
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.78 13.34
Киевская область 26.39 12.87
Львовская область 26.13 13.11
Читаемые в разделе
Рева настаивает на лишении лиц, проживающих на неподконтрольных Украине территориях, статуса переселенца Рева настаивает на лишении лиц, проживающих на неподконтрольных Украине территориях, статуса переселенца Рада распространила норму о "трех посылках в месяц" на физлиц-предпринимателей Рада распространила норму о "трех посылках в месяц" на физлиц-предпринимателей C января в Украине вступят в силу европейские нормы качества шоколада C января в Украине вступят в силу европейские нормы качества шоколада
Все новости
Комментируемые
1 Около 85% украинцев считают, что борьба с коррупцией безуспешна 3 2 Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства 2 3 На модернизацию теплосетей Киева нужно $600 млн 1 4 Украина потратит 120 млн грн на подготовку к зимней Олимпиаде 1 5 В Украине проходят выборы в 51 территориальной громаде 1
Все новости
Видео
 Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все видео
Фото
На главной елке Украины зажгли неоновые огни (фото)
На главной елке Украины зажгли неоновые огни (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.