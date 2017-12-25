В понедельник в Украине объявлено штормовое предупреждение

Гидрометеоцентр 25 декабря объявил в некоторых регионах Украины штормовое предупреждение. Об этом сообщается на странице Гидрометцентра в Facebook.

"Внимание! Штормовое предупреждение! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду", — сообщают синоптики.

В северо-восточной части Украины на католическое Рождество ожидается дождь с мокрым снегом, на дороге гололедица. Температура воздуха ожидается до +8С. В южных областях страны — без осадков, температура ожидается до +11 тепла.

В то же время в Киеве ожидается дождливая погода, на дорогах местами скользко. Воздух днем прогреется до 5-7 тепла.