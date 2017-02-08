В последнем квартале 2016-го экономика выросла почти на 5%

Рост ВВП Украины в 4 квартале прошлого года, по предварительным оценкам Государственной службы статистики, составил 4,5-4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Об этом сообщил глава Госстата Игорь Вернер в ходе заседания правительства.

"Цифры по 4 кварталу будут опубликованы на следующей неделе, но уже сейчас можно говорить, что рост ВВП предварительно составил 4,5-4,8% по сравнению с 4 кварталом 2015 года", — отметил Вернер.

Рост промышленного производства, по его словам, по итогам 2016 года составил 2,4%. Такой показатель обусловлен ростом производства в сферах сельского хозяйства и строительства, а также развитием сфер торговли и транспорта.

По словам главы Госстата, среднемесячная зарплата в прошлом году выросла на 23% — до 5 183 грн. При этом рост зафиксирован во всех регионах, как в бюджетной, так и в производственной сферах. Также Вернер сообщил, что задолженность по заработной плате сократилась до 1,8 млн грн на 1 января 2017-го или на 4,8%.

Вместе с тем, по предварительным оценкам Министерства экономического развития и торговли, экономики Украины в прошлом году выросла приблизительно на 2%, а рост промышленного производства составил 2,4%.

В свою очередь, в 2017-м правительство прогнозирует рост экономики на уровне 3% при инфляции 8,1%. Тем не менее, Национальный банк уже пересмотрел свой прогноз по инфляции в текущем году — с 8% до 9,1%. Прежде всего — из-за повышения минимальной заработной платы до 3 200 грн с начала года.

Прогнозы МВФ и международных рейтинговых агентств менее оптимистические. По их мнению, рост экономики Украины в текущем году составит 2-2,5%, но в дальнейшем будет расти в среднем до 4% в год.