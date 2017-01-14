В правительстве обещают повышение пенсии в два этапа

1 14 января 2017, 12:34
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В 2017 году пенсию будут повышать 2 раза: с 1 мая и с 1 декабря

В правительстве обещают повышение пенсии в два этапа | Экономика | Дело Увеличить картинку

В 2017 году пенсии украинцев вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря. Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "Укринформ".

"Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%", — сообщил Розенко.

Вице-премьер заявил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на дефицит Пенсионного фонда, который, по словам Розенко, прогнозируем.

Он отметил, что правительство в прошлом году вдвое уменьшило единый социальный взнос для представителей бизнеса до 22%, рассчитывая на легализацию предпринимательской деятельности.

"Что касается закрытия дыры в Пенсионном фонде. В прошлом году она составляла 156 млрд гривен. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 млрд гривен", — сказал вице-премьер.

"За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен, за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 млрд гривен", — отметил Розенко.

По материалам: Экономическая правда
Раздел: >
Теги: пенсии , пенсионый возраст , пенсионный фонд , павел розенко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В правительстве обещают повышение пенсии в два этапа | Экономика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии - 1
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.67
EUR EUR - - 29.5
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 20.66 12.51
Киевская область 21.15 11.61
Львовская область 20.52 11.78
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Инструкция для киевлян: как платить за коммуналку в январе Инструкция для киевлян: как платить за коммуналку в январе Минздрав vs Тодуров: Есть ли злоупотребления в работе Института сердца Минздрав vs Тодуров: Есть ли злоупотребления в работе Института сердца РФ готова вернуть осужденных украинских граждан, отбывающих наказание в России РФ готова вернуть осужденных украинских граждан, отбывающих наказание в России
Все новости
Комментируемые
1 После возвращения Донбасса Украина готова выплатить пенсии за период оккупации 1 2 В правительстве обещают повышение пенсии в два этапа 1 3 Непогода в Украине: 35 населенных пунктов до сих пор без света 4 Ограничения движения автотранспорта продолжает действовать в 4 областях Украины 5 За сутки из-за погодных условий на дорогах Украины погибло 8 граждан
Все новости
Видео
 Расходы на медицину в этом году вырастут на треть: Куда пойдут бюджетные деньги
Все видео
Фото
В Мамаевой слободе отпраздновали Маланку: с козой, медсестрой и гусями (фото)
В Мамаевой слободе отпраздновали Маланку: с козой, медсестрой и гусями (фото)
На границе с Крымом прошли ракетные учения Украины
На границе с Крымом прошли ракетные учения Украины
Флешмоб на вокзале в Киеве: капелла бандуристов исполнила колядки для пассажиров (фото)
Флешмоб на вокзале в Киеве: капелла бандуристов исполнила колядки для пассажиров (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.