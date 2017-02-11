В прошлом году долги украинцев за коммунальные услуги выросли вдвое

11 февраля 2017, 12:22
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Сумма долга за оплату жилищно-коммунальных услуг превышает 23 млрд гривень

В прошлом году долги украинцев за коммунальные услуги выросли вдвое | Общество | Дело Увеличить картинку

За прошлый год общая сумма долга населения за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд грн, то есть более чем в два раза. Сегодня долг превышает 23 млрд грн. Об этом свидетельствуют данных Государственной службы статистики.

"На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение — 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий — 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение — 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд, за электроэнергию — 3,3 млрд грн", — сообщается на сайте Госстата.

Всего украинцы задолжали свыше 23 млрд грн.

До прошлого года уровень оплаты услуг ЖКХ населением в Украине всегда превышал 90%. Уровень оплаты с начала 2016 года составил — 82,8%, а в декабре — только 63,8%.

По материалам: ZN.UA, "Дело"
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Теги: жкх , долг , украина , газ , отопление , электроэнергия

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В прошлом году долги украинцев за коммунальные услуги выросли вдвое | Общество | Дело
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