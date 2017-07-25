В Раде хотят ограничить беспошлинный ввоз товаров из-за границы

25 июля 2017, 16:54
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Депутаты предлагают установить, что за месяц без уплаты пошлин с помощью почтовых отправлений можно ввозить товары на сумму не больше 150 евро

В Раде хотят ограничить беспошлинный ввоз товаров из-за границы | Экономика | Дело Увеличить картинку

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6755, который предусматривает беспошлинный ввоз товаров для компаний и граждан в течение одного месяца на сумму 150 евро.

"Товары, которые пересылаются в течение месяца одному получателю через международные почтовых отправлениях, не являются объектом обложения таможенным платежом, если их стоимость не превышает 150 евро, а вес — 30 кг", — говорится в документе.

Кроме того, документ предусматривает ограничения на ввоз товаров в ручной клади и сопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей. В первый раз в течение месяца беспошлинно можно ввезти товары на сумму не более 500 евро первый раз в течение месяца, во второй раз в том же месяце — на сумму до 300 евро. При ввозе товаров гражданами третий и каждый следующий раз они будут обязаны уплатить пошлину в размере 10% и НДС в размере 20% вне зависимости от стоимости товаров и их веса.

По материалам: "Дело"
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Теги: таможня , таможенная стоимость , пошлины , почта , импорт

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В Раде хотят ограничить беспошлинный ввоз товаров из-за границы | Экономика | Дело
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