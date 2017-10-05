В Раде объявили перерыв из-за потасовок в президиуме

05 октября 2017, 16:52
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Во время обсуждения законопроекта о деоккупации Донбасса депутаты фракции "Самопомич" и "свободовцы" прошли в президиум Рады и устроили там потасовку

В Раде объявили перерыв из-за потасовок в президиуме | Политика | Дело Увеличить картинку

Во время выступления Максима Бурбака ("Народный фронт") часть депутатов сначала блокировала трибуну, а потом зашла в президиум и попыталась заблокировать работу Верховной Рады.

Егор Соболев пытался выкрутить микрофон на рабочем месте Андрея Парубия, а Юрий Левченко — на месте первого вице-спикера Ирины Геращенко.

Геращенко призвала не устраивать дебош: "Я не боялась боевиков на переговорах в Минске, не боюсь и вас".

На помощь ей кинулась Татьяна Черновол ("Народный фронт"), которая пыталась оттянуть Левченко.

После того, как градус накалился и могла начаться полноценная драка, спикер Андрей Парубий объявил перерыв и позвал глав фракций к себе.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: донбасс , война с россией , верховная рада , законы

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В Раде объявили перерыв из-за потасовок в президиуме | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.81
EUR EUR - - 31.6
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.13 13.24
Киевская область 23.55 12.98
Львовская область 22.94 13.01
Читаемые в разделе
Рост пенсий, повышение стажа и дефицит ПФУ: Что поменяет пенсионная реформа Гройсмана Рост пенсий, повышение стажа и дефицит ПФУ: Что поменяет пенсионная реформа Гройсмана Скольким украинцам повысят пенсию на 1 тыс. грн вследствие пенсионной реформы Скольким украинцам повысят пенсию на 1 тыс. грн вследствие пенсионной реформы Президент ввел в действие секретное решение СНБО о военно-техническом сотрудничестве Президент ввел в действие секретное решение СНБО о военно-техническом сотрудничестве
Все новости
Комментируемые
1 КГГА на аукционе продала здания возле "Новопечерских Липок" за $1 млн 1 2 Полиция задержала преступников, взрывавших памятники и дипучреждения 1 3 Жители Калиновки могут вернуться домой — Гройсман 4 В следующем году Украина планирует привлечь $1 млрд кредитов 5 В ведомстве Ревы прошли обыски
Все новости
Видео
 Почему клиентоцентризм — хорошо, а сотрудникоцентризм — еще лучше — Ольга Устинова, CEO Vodafonе Украина
Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро
Все видео
Фото
Почему клиентоцентризм — хорошо, а сотрудникоцентризм — еще лучше — Ольга Устинова, CEO Vodafonе Украина
Почему клиентоцентризм — хорошо, а сотрудникоцентризм — еще лучше — Ольга Устинова, CEO Vodafonе Украина
Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.