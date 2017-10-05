В Раде объявили перерыв из-за потасовок в президиуме

Во время выступления Максима Бурбака ("Народный фронт") часть депутатов сначала блокировала трибуну, а потом зашла в президиум и попыталась заблокировать работу Верховной Рады.

Егор Соболев пытался выкрутить микрофон на рабочем месте Андрея Парубия, а Юрий Левченко — на месте первого вице-спикера Ирины Геращенко.

Геращенко призвала не устраивать дебош: "Я не боялась боевиков на переговорах в Минске, не боюсь и вас".

На помощь ей кинулась Татьяна Черновол ("Народный фронт"), которая пыталась оттянуть Левченко.

После того, как градус накалился и могла начаться полноценная драка, спикер Андрей Парубий объявил перерыв и позвал глав фракций к себе.