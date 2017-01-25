В Раде предлагают перенести посольство Украины в Иерусалим

25 января 2017, 18:40
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Президент США Дональд Трамп заявил о начале обсуждения планов по переносу своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

В Раде предлагают перенести посольство Украины в Иерусалим | Политика | Дело Увеличить картинку

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 5715 о перенесении посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим. Соответствующий законопроект подал народный депутат от "Воли Народа".

Законопроект должны рассмотреть в комитете иностранных дел, бюджетном комитете и в комитете предотвращения коррупции.

Ранее свое посольство в Иерусалим решили перенести США. В Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты Америки находятся "на начальном этапе" обсуждения планов по переносу своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

22 января, через день после инаугурации Трампа, он провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и эти переговоры были "очень хорошими".

Нетаньяху, в свою очередь, назвал разговор с американским президентом "теплым", а также сообщил, что в феврале посетит США.

Кого поддержал Барак Обама

Еще во время избирательной кампании Трамп обещал перенести посольство США в Иерусалим. Руководство Палестины заявило, что такой шаг "не поможет мирному процессу".

За несколько часов до инаугурации Трампа президент Барак Обама успел перевести палестинцам $ 221 млн. Это было сделано еще до того, как в Израиле решили возобновить постройки в Восточном Иерусалиме.

В воскресенье, 22 января, израильское правительство сообщило о предоставлении разрешений на сооружение 566 построек в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил на одном из радиоканалов Израиля представитель местной власти Мейр Тургеман, ответственный за архитектуру и планирование в городе. По его словам, выдачу разрешений отложили до завершения работы администрации Барака Обамы.

Бывший президент США резко критиковал позицию Израиля относительно программы поселений в населенном палестинцами Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Украина не поддержала строительство в Восточном Иерусалиме

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Принятие этого документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании.

Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который планировался на 27-28 декабря. МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.

Напомним, сейчас посольства стран мира в Израиле находятся в Тель-Авиве. После того, как в августе 2006 года правительство Коста-Рики объявило о переводе своего посольства из Иерусалима в Тель-Авив, а 25 августа того же года правительство Сальвадора последовало его примеру, в Иерусалиме не осталось дипломатических миссий иностранных государств.

По материалам: Дело.UA
Раздел: >
Теги: израиль , верховная рада , законопроект

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В Раде предлагают перенести посольство Украины в Иерусалим | Политика | Дело
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