В Раде уже есть половина голосов для снятия депутатской неприкосновенности

Законопроект № 6773 предусматривает отмену первой и третьей частей ст. 80 Конституции Украины. Речь идет о том, что из Основного закона исчезнут следующие нормы:

- народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность;

- народные депутаты Украины без согласия Верховной Рады не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В случае принятия этого законопроекта у народных избранников остается только индемнитет — они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон должен будет вступить в силу на следующий день после его публикации.

Напомним, согласно Конституции Украины инициировать изменение в нее может либо президент, либо не менее 150 депутатов. Собирал голоса за законопроект о снятии неприкосновенности внефракционный депутат Юрий Левченко.

Принимать изменения в Конституцию нужно на двух сессиях и 300 голосами.