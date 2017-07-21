В Раде уже есть половина голосов для снятия депутатской неприкосновенности

21 июля 2017, 11:29
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На сайте парламента появился текст законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, который подписали 158 нардепов

Увеличить картинку Фото: сайт Верховной Рады

Законопроект № 6773 предусматривает отмену первой и третьей частей ст. 80 Конституции Украины. Речь идет о том, что из Основного закона исчезнут следующие нормы:

- народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность;

- народные депутаты Украины без согласия Верховной Рады не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В случае принятия этого законопроекта у народных избранников остается только индемнитет — они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон должен будет вступить в силу на следующий день после его публикации.

Напомним, согласно Конституции Украины инициировать изменение в нее может либо президент, либо не менее 150 депутатов. Собирал голоса за законопроект о снятии неприкосновенности внефракционный депутат Юрий Левченко.

Принимать изменения в Конституцию нужно на двух сессиях и 300 голосами.

По материалам: "Дело"
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Теги: депутат , верховная рада

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