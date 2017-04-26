В рейтинге свободы прессы Украина поднялась на 5 позиций

Международная организация "Репортеры без границ" в среду, 26 апреля, опубликовала новый индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2017 год. По данным рейтинга, Украина заняла сто второе место, поднявшись на пять позиций по сравнению с результатами 2016 года. Показатели организация рассчитывает на основе ряда параметров, в частности разнообразия медиа и их независимости, условий работы журналистов и самоцензуры, правовой защиты и институциональной прозрачности.

Как объяснила DW пресс-секретарь "Репортеров без границ" Ульрике Груска (Ulrike Gruska), улучшение позиций Украины объясняется в частности уменьшением насилия против журналистов.

Организация также заявила о сужении свободы прессы в ряде демократических стран, в частности в США, которые потеряли две позиции и оказались на 43-м месте. Причиной называется учащение расследований против инвестигативних журналистов и обличителей, как и задержаний представителей СМИ во время освещения акций протеста. Польша во время правления правоконсерваторов потеряла семь позиций и заняла пятьдесят четвертое место, в частности из-за усиления контроля власти за общественным вещателемнием. Также ухудшилась ситуация со свободой прессы в Великобритании (сороковое место), Нидерландах (пятое) и Канаде (двадцать второе).

Россия осталась на 148-м месте из-за подавления оппозиционных СМИ, Турция с жесткими мерами после неудачного путча потеряла четыре позиции и заняла сто пятьдесят пятое место, отмечают в организации. Во главе же рейтинга оказались Норвегия и Швеция, которые улучшили свои результаты благодаря либеральному доступу к публичной информации и законодательству, которое защищает источники журналистов.