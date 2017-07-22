В СБУ намекнули, при каком условии помилуют российского боевика Агеева

22 июля 2017, 14:20
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак проинформировал, что матери задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева разрешили встретиться с сыном. СБУ просит, чтобы она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить украинских заложников

В СБУ намекнули, при каком условии помилуют российского боевика Агеева | Политика | Дело Увеличить картинку

"Вы знаете, что мать Агеева обратилась с просьбой о помиловании сына... Мы пошли навстречу... Сейчас мать Агеева в Старобельске (Луганская обл.) с ним...", — сказал глава СБУ на брифинге в субботу в Киеве.

Он также подчеркнул, что СБУ призывает мать Агеева обратиться к президенту РФ с просьбой освободить украинских заложников.

Как сообщалось, 24 июня в районе проведения антитеррористической операции у села Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, а еще двух — командира и одного из диверсантов, которые сопротивлялись, ликвидировали. Среди задержанных членов ДРГ оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Он проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас.

Позднее сам Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

По информации СМИ, мать задержанного российского военнослужащего Светлана Агеева прибыла в Украину для встречи с сыном.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: сбу , василий грицак (сбу) , война с россией

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В СБУ намекнули, при каком условии помилуют российского боевика Агеева | Политика | Дело
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