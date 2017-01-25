Резолюция ПАСЕ: Выборов на Донбассе не будет

25 января 2017, 20:07
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Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на оккупированных территориях.

Резолюция ПАСЕ: Выборов на Донбассе не будет | Политика | Дело Увеличить картинку

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине". Об этом сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский в Facebook.

"Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята! Счет 106 на 11 опять в пользу Украины! Важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятия "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком", — написал депутат.

Авторами резолюции стали докладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Украине депутаты Джорди Шукла (Испания) и Алекс Фишер (Германия).

"Парламентская ассамблея приветствует амбициозную программу реформ, начатую украинским руководством с целью выполнения требований украинцев, выдвинутых во время Революции Достоинства. Ассамблея признает, что эти реформы проходят в сложных условиях, вызванных российской агрессией в восточной Украине и нелегальной аннексией Крыма", — отмечается в документе .

Однако ПАСЕ констатирует высокий уровень коррупции в Украине.

"Отсутствие конкретного прогресса в этой сфере может потенциально уменьшить эффект от амбициозной повестки дня реформ и, в долгосрочной перспективе, подорвать доверие общественности и оказать негативное влияние на политическую и судебную системы в целом. В этой связи Ассамблея обеспокоена тем, что борьба с коррупцией продвигается очень медленно, а конкретные результаты ограничены", — говорится в документе.

Также ПАСЕ призывает Украину принять избирательное и языковое законодательство по европейским стандартам и ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин.

"Резолюция ПАСЕ по Украине вышла сбалансирована. Отмечен прогресс в реформах, критика за коррупцию. Но самое главное — наша делегация продемонстрировала единство, когда отражала атаки "друзей", которые хотели засунуть в текст представительство оккупированных территорий в ВР и изменение декоммунизации. Из явных плюсов — подтверждение признания российской агрессии в Донбассе", — написал в Facebook народный депутат Владимир Арьев.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на оккупированных территориях.

Поправка, в которой содержалось такое требование, была предложена пророссийским депутатом из Германии Андреем Гунько и модифицирована докладчиком Алексом Фишером (оба — Германия).

Предлагалось утвердить норму о том, что "проблема непредставленности в Верховной Раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей должна быть решена как можно быстрее".

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Теги: пасе , война с россией , оккупация крыма , коррупция

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Резолюция ПАСЕ: Выборов на Донбассе не будет | Политика | Дело
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