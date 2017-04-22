В субботу утром продолжится суд по аресту Мартыненко

  22 апреля 2017, 07:39
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Судья до полуночи рассматривал вопрос ареста Николая Мартыненко, но так и не смог принять решение. По просьбе прокуроров он перенес заседание на 10:00 субботы

Увеличить картинку Николай Мартыненко на суде. Фото: сайт "Народного фронта"

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник, председательствующий в заседании по рассмотрению ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, объявил перерыв до 10:00 субботы, 22 апреля.

Такое решение Бобровник принял около 00:30 субботы.

В ходе судебного заседания более десяти народных депутатов из фракции "Народный фронт" зачитали заявления с просьбой взять на поруки Мартыненко.

Заседание по избранию экс-нардепу меры пресечения изначально должно было начаться в 15.00 пятницы, однако из-за затянувшегося заседания по другому делу, избрание меры пресечения началось только в 18.54.

После того как Бобровник объявил о начале заседания, защита Мартыненко заявила ходатайство о его отводе. Председательствующий судья объявил перерыв для передачи ходатайства об его отводе на рассмотрение другого судьи Соломенского райсуда Киева и удалился из зала заседаний.

Мартыненко отметил, что накануне обратился к послам стран "Большой семерки", сообщив им, что его дело будет рассматривать именно судья Бобровник. Адвокат также отметил, что ни о каком автоматический выбор судьи речь не идет, поскольку в четверг было известно, кто именно будет рассматривать дело Мартыненко.

"Еще вчера мы знали, что это дело будет рассматривать судья Бобровник", — сказал он.

В 21:10 пятницы судья Соломенского райсуда Киева Ада Педенко отказала в удовлетворении ходатайства защиты экс-нардепа об отводе Бобровника.

Заседание по избранию меры пресечения возобновилось лишь после 22:00 пятницы.

Напомним, 20 апреля следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко. Экс-нардеп был доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий.

Николая Мартыненко подозревают в растрате средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

САП требует избрать подозреваемому Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

Сам Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

Схема хищений средств на "ВостГОК" по версии НАБУ (дело Николая Мартыненко)

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: николай мартыненко , суд , антикоррупционное бюро , антикоррупционная прокуратура

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