В Святошинском районе Киева ограничат движение транспорта с 6 по 9 мая

В связи с ремонтом дорожного покрытия на ул. Николая Трублаини (от кольцевого перекрестка с ул. Симиренко до Кольцевой дороги) 6-7 мая и ул. 9 Мая на участке от ул. Академика Королева до ул. Отрадного 8-9 мая движение транспорта на этих участках будет перекрыто. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"6 и 7 мая с 07.00 до 20.00 в связи с ремонтом дорожного покрытия будет полностью ограничено движение транспорта на ул. Николая Трублаини (от кольцевого перекрестка с ул. Симиренко до Кольцевой дороги)", — говорится в сообщении на сайте КГГА со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Также, в связи с обустройством верхнего слоя дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта на ул. 9 Мая на участке от ул. Академика Королева до ул. Отрадного 8 и 9 мая с 07.00 до 20.00.

Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.