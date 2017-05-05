В Святошинском районе Киева ограничат движение транспорта с 6 по 9 мая

05 мая 2017, 09:19
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Ремонт на ул. Трублаини (от кольцевого перекрестка (ул. Симиренко) до Кольцевой дороги) остановит движение автомоилей с 6 по 9 мая

В Святошинском районе Киева ограничат движение транспорта с 6 по 9 мая | Киев | Дело Увеличить картинку

В связи с ремонтом дорожного покрытия на ул. Николая Трублаини (от кольцевого перекрестка с ул. Симиренко до Кольцевой дороги) — 6-7 мая и ул. 9 мая на участке от ул. Академика Королева до ул. Отрадного 8-9 мая движение транспорта на этих участках будет перекрыто. О этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"6 и 7 мая с 07.00 до 20.00 в связи с ремонтом дорожного покрытия будет полностью ограничено движение транспорта на ул. Николая Трублаини (от кольцевого перекрестка с ул. Симиренко до Кольцевой дороги)", — говорится в сообщении на сайте КГГА со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Также, в связи с обустройством верхнего слоя дорожного покрытия, будет ограничено движение транспорта на ул. 9 мая на участке от ул. Академика Королева до ул. Отрадного 8 и 9 мая с 07.00 до 20.00.

Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: киев

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В Святошинском районе Киева ограничат движение транспорта с 6 по 9 мая | Киев | Дело
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