В Святошинском районе Киева ограничат движение транспорта с 6 по 9 мая

"6 и 7 мая с 07.00 до 20.00 в связи с ремонтом дорожного покрытия будет полностью ограничено движение транспорта на ул. Николая Трублаини (от кольцевого перекрестка с ул. Симиренко до Кольцевой дороги)", — говорится в сообщении на сайте КГГА со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".
Также, в связи с обустройством верхнего слоя дорожного покрытия, будет ограничено движение транспорта на ул. 9 мая на участке от ул. Академика Королева до ул. Отрадного 8 и 9 мая с 07.00 до 20.00.
Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.