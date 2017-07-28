В связи с безвизом в Украине увеличат выпуск паспортов

28 июля 2017, 09:27
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Полиграфкомбинат "Украина" закупит в Нидерландах оборудование, позволяющее увеличить выпуск биометрических паспортов

В связи с безвизом в Украине увеличат выпуск паспортов | Общество | Дело Увеличить картинку

Полиграфкомбинат "Украина" 17 июля заключил соглашение с нидерландской компанией IAI industrial systems B.V. о закупке печатного и графического оборудования на 1,69 млн евро. Об этом сообщает Укринформ.

Пресс-служба Министерства экономического развития и торговли уточнила, что ведомство поддержало инициативу полиграфкомбината Украина о приобретении дополнительного оборудования по выпуску паспортов с бесконтактным электронным носителем из-за значительного ажиотажа со стороны населения.

"Письмом от 13 июля 2017 г. Минэкономразвития поддержало инициативу полиграфкомбината "Украина" о заключении Предприятием контракта на поставку оборудования из IAI industrial systems B.V. (Нидерланды), что позволит увеличить объем персонализированных документов полиграфкомбинатом "Украина" в сутки до 22 тыс. шт.", — сообщили в МЭРТ.

Оборудование оснащено автоматической системой BookMaster One, которая используется для персонализации паспортов, что содержат поликарбонатную страницу для нанесения данных с использованием технологии лазерной гравировки, имеющей возможность записывать персональные данные в интегрированный бесконтактный микрочип.

Ранее сообщалось, что Государственная миграционная служба прогнозирует снижение ажиотажа вокруг получения биометрических паспортов.

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Теги: паспорт , безвизовый режим , министерство экономики , биометрический паспорт

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В связи с безвизом в Украине увеличат выпуск паспортов | Общество | Дело
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