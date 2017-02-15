В Украине могут появиться корпоративные детсады

15 февраля 2017, 12:48
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Кабинет министров одобрил законопроект, который даст возможность создавать "корпоративные детсады"

В Украине могут появиться корпоративные детсады | Общество | Дело Увеличить картинку

14 февраля на заседании правительства было принято соответствующее решение по проекту Закона "О дошкольном образовании" по расширению возможностей для создания и деятельности дошкольных учебных заведений разных форм собственности. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Изменения в закон урегулируют на государственном уровне проблемы функционирования детских садов, в частности, частных и корпоративных, отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Предполагается, что корпоративные детские сады будут действовать на принципах государственно-частного партнерства и иметь нескольких учредителей, среди которых местные органы власти, а также могут быть общественные организации.

В проекте закона детально прописано, как такое заведение будет создаваться, на каких принципах будет функционировать и как в нем будут решаться основные вопросы.

Отдельно в документе предусмотрено создание и функционирование инклюзивных групп в детсадах. Согласно предлагаемым изменениям, в детской инклюзивной группе может быть максимум 15 человек, из которых не более трех детей с особыми потребностями. Также предусматривается внедрение должности ассистента для помощи воспитателям в инклюзивной группе.

"По нашим данным, по состоянию на 15 декабря более 85 тыс. детей находится на очереди в детский сад. При этом, в отдельных крупных городах в дошкольных учебных заведениях на 100 мест воспитываются 180 детей. Это означает, что мы должны искать больше форм для организации дошкольных учебных заведений. И корпоративные детсады помогут нам не только увеличить количество мест в детских учебных заведениях, но и создать новую альтернативу для работающих родителей", — добавила Гриневич.

Как сообщают в Минобразования, в 2016 году в Украине было создано дополнительно более 26 тыс. мест для детей в дошкольных учебных заведениях.

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Теги: минобразования , образование

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В Украине могут появиться корпоративные детсады | Общество | Дело
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