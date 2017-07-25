В Украине могут появиться платные дороги

25 июля 2017, 09:15
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен усовершенствовать законодательное регулирование в вопросах строительства дорог на условиях концессии

Увеличить картинку Фото Кирилл Потапов - LiveJournal

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект №6766 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог". Проект направлен на совершенствование законодательного регулирования в вопросах строительства дорог на условиях концессии.

В частности, предусматривается, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации только новые дороги государственного значения. Согласно законопроекту, концессионер строит и эксплуатирует дороги. Предусматривается, что решение о проведении концессионного конкурса принимает правительство. В решении указываются технические параметры автодороги, базовые финансовые показатели предоставления дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.

Авторы законопроекта предлагают Кабмину определять максимальный размер платы за разовый проезд по концессионной дороге. Концессионные платежи будут зачисляться в госбюджет и должны использоваться в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда.

Согласно законопроекту, Кабмин сможет предоставлять компенсацию трафика, если фактический трафик на концессионной дороге меньше, чем предусмотрено концессионным соглашением. Однако проектом предусмотрено ограничение по этому пункту, согласно которому компенсироваться может не более 30% запланированного годового дохода от сбора выручки за проезд.

Автомобильные дороги (их участки) относят к разряду платных лишь при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами.

Между тем, длина альтернативных автомобильных дорог (их участков) для бесплатного проезда транспортных средств не должна превышать более чем в два раза длину платной автомобильной дороги. Исключением являются случаи, когда половину протяженности платной дороги составляют мосты и туннели. В таких случаях альтернативная дорога может превышать более чем в два раза длину платной автодороги.

После принятия решения о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, которые могут быть предоставлены в концессию, органам исполнительной власти запрещается совершать любые действия по предоставлению земельных участков, предусмотренных для строительства и эксплуатации этих автомобильных дорог, в пользование и/или в собственность граждан или юридических лиц.

В законопроекте также указано, что в случае, если отчуждается часть земельного участка для строительства, капитального ремонта, реконструкции и обслуживания дорог, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, возможность рационального использования остальной ее площади по целевому назначению определяется собственником, и по требованию владельца отчуждению подлежит весь земельный участок.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак высказывал мнение, что между Белой Церковью и столицей Украины можно построить автобан на условиях концессии. Отвечая на вопрос о том, на строительство каких дорог могут быть привлечены средства частных инвесторов на условиях концессии, Новак сказал: "Серьезный фактор, который определяет интерес частных инвесторов к строительству дорог, это — интенсивность движения. Как показывает мировой опыт, концессионерам интересны дороги со средним трафиком не менее 18-20 тысяч автомобилей в стуки. Лучше всего под этот критерий подходит проект соединения Львова с границей Польши, то есть проект Львов-Краковец. Кроме того, по моему мнению, может быть интересен частным инвесторам проект строительства нового автобана между Белой Церковью и Киевом. Здесь можно построить новую платную концессионную дорогу, а действующая дорога будет ее бесплатной альтернативой".

Он также добавил, что концессионными могут быть некоторые участки окружной дороги вокруг Киева.

Отметим также, что в минувшем году ЕБРР объявил тендер по поиску консалтинговой компании для помощи МЭРТ в разработке законопроекта о концессии. По информации МИУ, на сегодняшний день работа над новым проектом закона завершена.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: дороги , концессия , укравтодор , законопроект

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