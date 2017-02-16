В Украине начал работать Центр ювенальной пробации (фото)

16 февраля 2017, 15:25

Сегодня министр юстиции Павел Петренко вместе с послом Канады Романом Ващуком открыли в Киеве Центр ювенальной пробации. Здесь несовершеннолетние (14-18 лет) с условными сроками смогут пройти специальные программы, которые помогут им больше не иметь проблем с законом