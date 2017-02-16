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В Украине начал работать Центр ювенальной пробации (фото)

  16 февраля 2017, 15:25
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Сегодня министр юстиции Павел Петренко вместе с послом Канады Романом Ващуком открыли в Киеве Центр ювенальной пробации. Здесь несовершеннолетние (14-18 лет) с условными сроками смогут пройти специальные программы, которые помогут им больше не иметь проблем с законом

    • Павел Петренко и Роман Ващук. Фото: В.Головин
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • Министр юстиции и посол Канады открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • Сейчас пробация действует для тех, кто совершил мелкие и средней тяжести преступления
    • Через пробационные программы, в рамках пилотного проекта, проходят более 1,5 тыс. человек
    • Только 2% прошедших пробационные программы вернулись к &quot;старому ремеслу&quot;
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин
    • В Киеве открыли центр ювенальной пробации. Фото: В.Головин

По материалам: "Дело"
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Теги: минюст, пенитенциарная служба

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минюст, пенитенциарная служба
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