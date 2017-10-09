В Украине начался процесс расчета размера зимней субсидии — Гройсман

09 октября 2017, 09:50
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"Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Денег хватит на всех", — заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман

В Украине начался процесс расчета размера зимней субсидии — Гройсман | Экономика | Дело Увеличить картинку

Размер субсидии на отопительный сезон будет рассчитан автоматически всем, кому в мае текущего года она была переназначена на период 2017-2018 годы, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В Украине официально начался процесс расчета размера зимней субсидии. В октябре управления социальной защиты населения автоматически рассчитают размер пособия на отопительный сезон всем тем, кому в мае этого года субсидия была переназначена на новый период — 2017-2018 годы. Никаких документов или справок субсидиантам повторно не нужно подавать или доносить", — написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что программа жилищных субсидий максимально упрощена для людей.

"Заявление и декларацию о доходах заново необходимо было подать только семьям, которые: арендуют помещения; имеют изменения в составе семьи (кто-то прописался или выписался за последний год); хотят получить субсидию на твердое топливо.

"Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Денег хватит на всех", — написал премьер.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: субсидии , владимир гройсман

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В Украине начался процесс расчета размера зимней субсидии — Гройсман | Экономика | Дело
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