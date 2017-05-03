В Украине намерены ввести обязательное страхование журналистов

03 мая 2017, 11:35
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Министерство информационной политики Украины намерено инициировать законодательное урегулирование обязательного страхования журналистов

В Украине намерены ввести обязательное страхование журналистов | Общество | Дело Увеличить картинку

"Учитывая вопиющие для современного мира случаи безнаказанности и заботясь о безопасности журналистов, вскоре Мининформполитики инициирует изменения в законодательство в части страхования. Тему поднимем вместе с Советом Европы и НСЖУ, медийщиками и страховщиками", — цитирует министра информационной политики Юрия Стеця пресс-служба ведомства.

Таким образом, Мининформполитики планирует через законодательное урегулирование обязательного страхования дать дополнительные гарантии в профессиональной деятельности журналистов.

3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы.

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Теги: страхование , сми , журналист

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В Украине намерены ввести обязательное страхование журналистов | Общество | Дело
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